Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вместе проще и быстрее: Европа поможет России изолировать Украину от Запада.

Вместе проще и быстрее: Европа поможет России изолировать Украину от Запада.

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Кирилл Стрельников Военное планирование Украины, построенное на передовом и не имеющем аналогов западном искусственном интеллекте, дало впечатляющие плоды: после атак ВСУ на российские торговые суда и зерновые терминалы в Черном море украинский агроэкспорт практически встал.

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