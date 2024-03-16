В Петербурге без происшествий и нарушений стартовал второй день выборов

В Санкт-Петербурге 16 марта стартовал второй день голосования на выборах президента России. Председатель городской избирательной комиссии сообщил об открытии участков в штатном режиме, отметив, что происшествий не было.
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