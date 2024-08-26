ФК Даллас – Колорадо Рэпидс где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры МЛС (MLS) 1 сентября

В воскресенье, 1 сентября, сыграют ФК Даллас и Колорадо Рэпидс в рамках МЛС (MLS). Winline раздает фрибет 3 000₽ рублей для ставки на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе «None».