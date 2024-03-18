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Названа самая быстро очищающаяся энергетика в мире

Названа самая быстро очищающаяся энергетика в мире

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Global Look Press В Международном энергетическом агентстве (МЭА) заявили, что по итогам прошлого года объем запуска новых мощностей возобновляемых источников энергии (ВИЭ) достиг 540 ГВт, причем 90% этого объема ожидаемо пришлось на развитые страны и Китай.

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