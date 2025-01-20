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"Чудовищный удар" Трампа: В ЕС возникло "плохое предчувствие" после закона Трампа об извращенцах

"Чудовищный удар" Трампа: В ЕС возникло "плохое предчувствие" после закона Трампа об извращенцах

Избранный президент США Дональд Трамп нанёс социальным ценностям Евросоюза "чудовищный удар", заявив, что отныне в США признают только два пола – мужской и женский.

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