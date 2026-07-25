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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков
⚡️Вчера вечером после 20.00 у ЖД перехода за рынком пропал велосипед, красный

⚡️Вчера вечером после 20.00 у ЖД перехода за рынком пропал велосипед, красный, взрослый. Верните пожалуйста!!! Телефон для связи 929-788-07-21.

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