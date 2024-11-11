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Закон, порядок, государство

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В Приморском крае сотрудники полиции провели в школах округа акцию «Шагающий автобус»

Спешка и невнимательность на дороге зачастую оборачиваются дорожно-транспортными происшествиями. В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, закрепления знаний Правил дорожного движения и отработки практических навыков безопасного поведения на проезжей части сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России «Черниговский» совместно с отрядами ЮИД провели профилактическую акцию «Шагающий автобус» в школах Черниговского округа.

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