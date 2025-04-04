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Царьград

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Один препарат на весь город: в Уфе житель остался без вакцины от бешенства после укуса собаки

Один препарат на весь город: в Уфе житель остался без вакцины от бешенства после укуса собаки

В башкирской столице пациент не может получить спасительную вакцину против бешенства из-за её полного исчезновения из больниц.

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