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Стало известно, чем можно пользоваться на ЕГЭ в 2027 году

Стало известно, чем можно пользоваться на ЕГЭ в 2027 году

Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили перечень дополнительных материалов и оборудования, которыми школьники смогут пользоваться на ЕГЭ в 2027 году.

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