РЕН ТВ

194 490 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Прищепа
    Что и требовалось доказать. Для того и нужна была Украина, чтобы поставить свои базы у самой нашей границы для дальне...Столтенберг пригр...
  • zhanna
    Влад- не прими эту цитату на свой счет-это о Джонсоне.Джонсон спрогнози...
  • Фил
    Рожа испуганного ИДИОТА.Столтенберг захот...

Поезд с жителями ДНР отправился в Ростовскую область

Поезд с эвакуируемыми жителями ДНР отправился в Ростовскую область из города Ясиноватая."Город отправляет сегодня первый рейс, у нас 187 человек, четыре вагона ", - заявила Каролина Лесовенко заместитель главы администрации  города Ясиноватая.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх