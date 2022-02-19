Поезд с жителями ДНР отправился в Ростовскую область

Поезд с эвакуируемыми жителями ДНР отправился в Ростовскую область из города Ясиноватая."Город отправляет сегодня первый рейс, у нас 187 человек, четыре вагона ", - заявила Каролина Лесовенко заместитель главы администрации города Ясиноватая.