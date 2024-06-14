Чиновник Волков обвинил водителей в Коврове в желании нажиться на дорожных ямах

Водителей из Владимирской области обвинили в желании заработать на дорожных ямах. На такие случаи призвал обратить внимание глава управления городского хозяйства администрации Сергей Волков, его слова передало «Знамя труда».
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