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Чиновник Волков обвинил водителей в Коврове в желании нажиться на дорожных ямах

Чиновник Волков обвинил водителей в Коврове в желании нажиться на дорожных ямах

Водителей из Владимирской области обвинили в желании заработать на дорожных ямах. На такие случаи призвал обратить внимание глава управления городского хозяйства администрации Сергей Волков, его слова передало «Знамя труда».

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