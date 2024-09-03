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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отец Буре умер на 74‑м году жизни. У него случился сердечный приступ во время купания несколько недель назад («Матч ТВ»)

По данным «Матч ТВ», во вторник в Майами на 74‑м году жизни скончался Владимир Буре, отец хоккеистов Павла и Валерия Буре.

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