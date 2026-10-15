Великобритания объявила о новой финансовой поддержке Украины: Лондон направит 17 миллионов фунтов стерлингов, или примерно 22,5 миллиона долларов, на восстановление повреждённого защитного сооружения Чернобыльской атомной электростанции.
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