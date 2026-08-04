Минобороны РФ сбило 304 украинских дрона за 12 часов сегодня

Во вторник с 8:00 до 20:00 дежурные силы ПВО России успешно сбили 304 украинских беспилотника. Инциденты произошли над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, Московским регионом и Черным морем.