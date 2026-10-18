Магнитогорский "Металлург", ранее сегодня официально расставшийся со своим главным тренером Андреем Разиным, дома одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" 4:2, сообщают в КХЛ 18 октября 2026 года, в воскресенье.