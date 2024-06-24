Моя поездка в Уфу

﻿﻿Не так давно я побывал в столице Республики Башкортостан с частной поездкой и остался под большим впечатлением от этого города! Советская площадь Трудно поверить, что всего четыре года назад был предложен план реконструкции, а теперь он стал одной из настоящих жемчужин Уфы.