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Сейчас! Поставки для ВСУ сорваны: поражены три сухогруза и судно в порту Николаева

Сейчас! Поставки для ВСУ сорваны: поражены три сухогруза и судно в порту Николаева

Российские военные заявили о поражении трёх судов с военными грузами в Чёрном море Российские войска нанесли удар по трём сухогрузам, которые, по данным Минобороны РФ, перевозили грузы военного назначения для Вооружённых сил Украины.

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