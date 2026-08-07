Сейчас! Поставки для ВСУ сорваны: поражены три сухогруза и судно в порту Николаева

Российские военные заявили о поражении трёх судов с военными грузами в Чёрном море Российские войска нанесли удар по трём сухогрузам, которые, по данным Минобороны РФ, перевозили грузы военного назначения для Вооружённых сил Украины.
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