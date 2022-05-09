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Москва. Грозовое лето 1941-го в снимках журнала “Лайф”

Москва. Грозовое лето 1941-го в снимках журнала “Лайф”

Все эти снимки объединяет авторство и время — их сделала фотокорр «Лайфа» 37-летняя Маргарет Берк-Уайт (Margaret Bourke-White, 1904-1971) в военной Москве в июле-августе 1941 года.

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