16 женщин, чьё увлечение фотошопом вышло из-под контроля

Не будем кривить душой, сегодня многие из нас хоть немного, но шаманят над своими фотографиями. Нет ничего плохого в том, чтобы подправить яркость/контрастность фотографии или замазать пару прыщей, но порой эти исправления выходят из-под контроля, и люди начинают подставлять себе другие лица, буквально превращаюсь в кого-то другого.