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Ларионов поблагодарил оставшихся на гостевом секторе болельщиков «Торпедо» после победы над «Динамо»

Игорь Ларионов поблагодарил приехавших в Москву болельщиков «Торпедо». Нижегородская команда обыграла московское «Динамо» (5:4 ОТ, 2-2 в серии) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

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