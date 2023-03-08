Ларионов поблагодарил оставшихся на гостевом секторе болельщиков «Торпедо» после победы над «Динамо»

Игорь Ларионов поблагодарил приехавших в Москву болельщиков «Торпедо». Нижегородская команда обыграла московское «Динамо» (5:4 ОТ, 2-2 в серии) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
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