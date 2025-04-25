Два звонка — и вы без денег: эксперт предупреждает о новой мошеннической схеме

Новая схема обмана "Два звонка" становится всё популярнее. Эксперт предупреждает о рисках.В России набирает обороты новая мошенническая схема под названием "Два звонка", о которой предупредила эксперт по информационной безопасности СКБ "Контур" Екатерина Рудая.
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