Виктор Козлов прокомментировал информацию о конфликте с Джошуа Ливо

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев" Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» отреагировал на информацию из СМИ о том, что у него назрел конфликт с лидером команды Джошуа Ливо и якобы канадец не попадает в состав именно по этой причине.