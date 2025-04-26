Виктор Козлов прокомментировал информацию о конфликте с Джошуа Ливо

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев" Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» отреагировал на информацию из СМИ о том, что у него назрел конфликт с лидером команды Джошуа Ливо и якобы канадец не попадает в состав именно по этой причине.
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