Мужчина в 93 года выглядит и ощущает себя на 40 лет. Ученые установили, что такого может добиться каждый

93-летний Ричард Морган находится в такой же хорошей форме, как и те, кто моложе его на десятки лет. Это не предположение и не выдумка самого ирландца: ученые провели тесты и доказали, что мужчина и в самом деле выглядит и ощущает себя максимум на 40 лет.