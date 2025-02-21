"Не просто купить". Сергей Булаев о том, как готовят УАЗы на СВО и дороге на передовую

Лидер АРО ЛДПР Сергей Булаев на свои деньги закупает оборудование для бойцов и сам его везет на передовую Сотни километров за рулем, сменяя друг друга, и еще сотни не спуская глаз с неба, настороженно высматривая дроны.
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