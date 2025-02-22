Телефон всегда разряжается не вовремя, и этот факт знаком почти каждому. В такие моменты резко встает вопрос, как сделать так, чтобы телефон быстрее заряжался, ведь никому не хочется сидеть рядом с розеткой и ждать, пока смартфон восполнит свою зарядку.
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