Телефон всегда разряжается не вовремя, и этот факт знаком почти каждому. В такие моменты резко встает вопрос, как сделать так, чтобы телефон быстрее заряжался, ведь никому не хочется сидеть рядом с розеткой и ждать, пока смартфон восполнит свою зарядку.