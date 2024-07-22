Следователь по делу Талькова заявил об отсутствии у обвиняемого мотива убивать певца

У экс-директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана не было мотива на убийство певца, рассказал «Известиям» накануне первого судебного заседания по делу руководитель второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо.