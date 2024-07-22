Следователь по делу Талькова заявил об отсутствии у обвиняемого мотива убивать певца

У экс-директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана не было мотива на убийство певца, рассказал «Известиям» накануне первого судебного заседания по делу руководитель второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Антон Брейдо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии