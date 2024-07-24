Монета Mdex (MDX) набирает популярность

Mdex (MDX), собственная криптовалюта платформы Mdex, производит фурор в экосистеме блокчейнов. Mdex работает на блокчейне биржи Huobi Heco и предлагает уникальное сочетание функций DEX, первоначального предложения модели (IMO) и децентрализованной автономной организации (DAO).
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