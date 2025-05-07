Ургант под особым вниманием: В Госдуме ждут окончания проверки деятельности актёра

Депутат Новичков попросил обнародовать результаты проверки деятельности Ивана Урганта как иноагента.Министерство юстиции России призвали предоставить результаты проверки деятельности телеведущего Ивана Урганта на признаки иностранного влияния, как только они будут готовы.
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