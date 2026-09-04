Общественник Иванов объяснил, как правильно молиться о здоровье питомцев

Записки "о здравии" животных в храме подавать нельзя, подчеркнул эксперт.Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, глава движения "Россия православная" Михаил Иванов рассказал Life.
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