День тишины: Как советские граждане встретили известие об окончании войны Ирэн ОрлонскаяВ 2025 году мир отметит 80-летие Великой Победы над фашизмом, и это событие станет важным поводом для размышлений о тех исторических моментах, которые навсегда остались в памяти народа.
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