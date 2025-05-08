День тишины: Как советские граждане встретили известие об окончании войны Ирэн ОрлонскаяВ 2025 году мир отметит 80-летие Великой Победы над фашизмом, и это событие станет важным поводом для размышлений о тех исторических моментах, которые навсегда остались в памяти народа.