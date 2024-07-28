Театр абсурда
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Театр абсурда

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Китай, чей Крым?

Китай, чей Крым?

Что стоит за словами Китая в адрес Кулебы: "позиция по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины незыблема для КНР".

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Я Китаю не верю. С ним нужно всегда держать &quot;ухо востро&quot;...  Так значит китайцы помнят 1900 год? А Я ПОМНЮ ДАМАНСКИЙ!! Вернее фотографии с Даманского, БЕЗ РЕТУШИ.... Что сделали китайцы с нашими молодыми пограничниками.... Опишу вкратце, чтобы и другие знали... У ЖИВЫХ ПОГРАНИЧНИКОВ ВСПАРЫВАЛИ ЖИВОТЫ,  КИШКИ  НАРУЖУ... А в опустошенный живот напихивали сорванную траву. В рот тоже траву, чтобы не кричали (все ведь делалось без наркоза)... А ПОТОМ...  вскрывали грудную клетку и вырывали еще бьющееся сердце!!!   МОЖНО ПОСЛЕ ТАКОГО ВЕРИТЬ ИМ?!! И на что-то еще человеческой надеяться от них?!!... Эта экспозиция с фотографиями без ретуши была выставлена в небольшом  музее в здании Владивостокского политехнического института.  Сейчас конечно этот стенд убрали, и сохранились ли эти фотографии, не знаю, он был во времена СССР, но память не отшибить!! Я каждую фотографию ПОМНЮ!!   ЭТО НУЖНО БЫЛО ВИДЕТЬ!!!!
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12 час.
Врам Тавризов
Да, у нас коротка память, все забываем В то мирное время гробы погранцов Даманского были как гром среди ясного неба Молодец Лина Л, такое надо ЗНАТЬ Почему-то вся нечисть планеты всегда отыгрывается на наших военных... Этот Даманский не стоил наших жертв, только принципов Каждую весну такие острова имеют разную конфигурацию Кстати, недавно отданные Китаю острова такие же А Китай специально изменил фарватер и береговую линию, чтобы прихватить больше при новой речной границе по Амуру И мы это проглотили... Получается, что зря положили тогда погранцов - отдали бы Даманский из любви к нелюдям -и все Стыдно, то упираемся, и правильно, за Курилы, то отдаём на халяву своё, как будто мы в чёрных очках, да ещё и слепые
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46 мин.
ВТ
Врам Тавризов
А насчёт отношений с Китаем - транжирить свои невозобновляемые  Нефть и газ для Китая - и взамен получать китайский Москвич вместо например их электронной промышленности, которую они бы развернули в России - это себя не уважать Это не равноценная замена - шмотки и тп, т е их ширпотреб, который идёт в РФ, как будто мы колониальная  страна Стыдно за себя
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39 мин.

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