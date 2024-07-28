Китай, чей Крым?

лл лина любимцева Я Китаю не верю. С ним нужно всегда держать "ухо востро"... Так значит китайцы помнят 1900 год? А Я ПОМНЮ ДАМАНСКИЙ!! Вернее фотографии с Даманского, БЕЗ РЕТУШИ.... Что сделали китайцы с нашими молодыми пограничниками.... Опишу вкратце, чтобы и другие знали... У ЖИВЫХ ПОГРАНИЧНИКОВ ВСПАРЫВАЛИ ЖИВОТЫ, КИШКИ НАРУЖУ... А в опустошенный живот напихивали сорванную траву. В рот тоже траву, чтобы не кричали (все ведь делалось без наркоза)... А ПОТОМ... вскрывали грудную клетку и вырывали еще бьющееся сердце!!! МОЖНО ПОСЛЕ ТАКОГО ВЕРИТЬ ИМ?!! И на что-то еще человеческой надеяться от них?!!... Эта экспозиция с фотографиями без ретуши была выставлена в небольшом музее в здании Владивостокского политехнического института. Сейчас конечно этот стенд убрали, и сохранились ли эти фотографии, не знаю, он был во времена СССР, но память не отшибить!! Я каждую фотографию ПОМНЮ!! ЭТО НУЖНО БЫЛО ВИДЕТЬ!!!!

Врам Тавризов Да, у нас коротка память, все забываем В то мирное время гробы погранцов Даманского были как гром среди ясного неба Молодец Лина Л, такое надо ЗНАТЬ Почему-то вся нечисть планеты всегда отыгрывается на наших военных... Этот Даманский не стоил наших жертв, только принципов Каждую весну такие острова имеют разную конфигурацию Кстати, недавно отданные Китаю острова такие же А Китай специально изменил фарватер и береговую линию, чтобы прихватить больше при новой речной границе по Амуру И мы это проглотили... Получается, что зря положили тогда погранцов - отдали бы Даманский из любви к нелюдям -и все Стыдно, то упираемся, и правильно, за Курилы, то отдаём на халяву своё, как будто мы в чёрных очках, да ещё и слепые