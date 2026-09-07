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Федор Емельяненко – про суд из-за книги: «Написана всякая бредятина, господи помилуй. Не понравилось все, сплошная ложь. У меня прям бурлит»

Российский боец Федор Емельяненко объяснил, почему подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к издательству АСТ и писательнице Анастасии Ивановой из-за книги «Легенда ММА – Федор Емельяненко».

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