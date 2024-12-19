В США испугались масштабного происшествия

Издание Bussiness Insider, ссылаясь на военного эксперта Марка Канкиана, сообщило, что пролеты дронов над военными аэродромами и аэропортами, расположенными в США, могут привести к масштабным происшествиям .
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