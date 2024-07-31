Названы способы защитить свои персональные данные от утечки

Чтобы минимизировать риск утечки персональных данных, стоит соблюдать ряд правил, рассказал руководитель направления «Киберразведка» системного интегратора по информационной безопасности «Бастион» Константин Ларин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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