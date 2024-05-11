Пушилин: Запад может устранить Зеленского

ИП

Иван Петров

У МИ-6 колода сценариев, как устранить Зелю и свалить на Россию. Исполнители из разных слоев готовятся порознь. Запад выбирает выгодную причину: идеологическое убийство, религиозное за православие, месть за своих, смена власти, псих и проч. Способов тоже масса: пуля, кинжал, передоз, тромб, полкило типа новичка, взрыв и по списку. Но выгодопреобретатель один. Те, кому нужно продолжить войну и распилить миллиарды. Нелигитимный президент в изгнании никому не нужен. Лучше б Зеля до старости по роялю xyeм стучал, был бы жив