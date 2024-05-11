360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 283 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кашапов
    Только беззаговорочная капитуляция фашисткого режима.Сенатор Чижов: Ро...
  • Сергей Кашапов
    Бойтесь похабного мира. За похабным миром стоит гражданская война. Народ не выдержит ещё одного издевательства предат...Сенатор Чижов: Ро...
  • Алексадр Вовк-Михайлов
    Пусть пшеки сами работают. А панувать после окончания сво будут когда усраина исчезнет.Forbes: Польше пр...

Пушилин: Запад может устранить Зеленского

Пушилин: Запад может устранить Зеленского

Запад может ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, который после 20 мая потеряет легитимность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Иван Петров
У МИ-6 колода сценариев, как устранить Зелю и свалить на Россию. Исполнители из разных слоев готовятся порознь. Запад выбирает выгодную причину: идеологическое убийство, религиозное за православие, месть за своих, смена власти, псих и проч. Способов тоже масса: пуля, кинжал, передоз, тромб, полкило типа новичка, взрыв и по списку. Но выгодопреобретатель один. Те, кому нужно продолжить войну и распилить миллиарды. Нелигитимный президент в изгнании никому не нужен. Лучше б Зеля до старости по роялю xyeм стучал, был бы жив
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх