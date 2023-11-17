Сотрудникам ФАС пытались сорвать проверку из-за цен на яйца и курятину

Действия компаний оценят на предмет заключения антиконкурентных соглашений для сохранения высоких цен Сотрудникам Федеральной антимонопольной службы (ФАС) пытались воспрепятствовать проведению проверочных мероприятий производителей яиц и мяса кур, сообщает ведомство.
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