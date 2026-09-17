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Газета.ру

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Главком ВМС Британии Дженкинс выразил опасения по поводу российского флота

Главком ВМС Британии Дженкинс выразил опасения по поводу российского флота

Главнокомандующий военно-морских сил (ВМС) Великобритании, генерал Гвин Дженкинс на фоне нехватки военных кораблей на вооружении у королевства выразил опасения относительно возможностей передового российского флота.

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