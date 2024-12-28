Политика как он...
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Политика как она есть

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В Конгрессе возмутились новой военной помощью Байдена Украине

В Конгрессе возмутились новой военной помощью Байдена Украине

Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин возмутилась сообщениями о том, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена собирается направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до его ухода с поста в январе.

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