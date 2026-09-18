США решили припугнуть Россию из космоса, но что-то пошло не так На конференции Air, Space & Cyber («Воздушное, космическое и киберпространство») министр Военно-воздушных сил США Трой Мейнк заявил, что Соединенные Штаты теперь располагают on-orbit space control weapons — оружием космического контроля, уже находящимся на орбите и способным прямо сейчас защищать американские силы от «враждебных действий».
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Секрет СССР ожил спустя 50 лет: ракеты ПВО научили бить без промаха
Советское наследие в ПВО повысило точность уничтожения беспилотников
Новый доплеровский пеленгатор НПП «Импульс» позволит зенитным ракетам точнее поражать маневренные дроны благодаря модернизации советской схемы 1975 года.
Разработка, основанная на принципах советской инженерной школы, получила современное цифровое продолжение. Так, московское НПП «Импульс» создало бортовой доплеровский пеленгатор, способный менять угол визирования цели прямо во время полёта ракеты. Благодаря этому новая технология должна заметно повысить эффективность перехвата беспилотников и других воздушных объектов.
Советская схема получила новую жизнь
В основе новой разработки лежат решения, которые использовались ещё в середине 1970-х годов при создании радиовзрывателей для зенитных ракет. Такие системы отличались высокой надёжностью. Однако у них было серьёзное ограничение. Угол подрыва боевой части определялся жёсткими заводскими настройками и зависел от характеристик фильтров.
Если цель меняла траекторию или активно маневрировала, эффективность поражения могла снижаться. В результате ракета проходила рядом с объектом, а оптимальный момент подрыва оказывался упущен. Именно поэтому российские инженеры решили устранить этот недостаток при создании нового пеленгатора.
По словам специалистов, сочетание проверенных временем принципов и современной электроники открывает новые возможности. Более того, такие решения способны конкурировать с гораздо более сложными и дорогими технологиями. Поэтому советское наследие продолжает использоваться в современных разработках.
Два канала против промахов
Ключевым элементом разработки стала двухканальная обработка радиосигналов. При этом система использует фильтры, настроенные на частоты ниже промежуточной на 5 и 8 кГц. Кроме того, ширина полосы каждого канала достигает 3 кГц.
Во время сближения ракеты с целью оборудование фиксирует так называемые доплеровские засечки. Затем система определяет параметры взаимного движения объекта и перехватчика. Благодаря этому удаётся получить точные данные для выбора оптимального момента подрыва боевой части.
Таким образом, технология учитывает реальные условия встречи ракеты с целью. В отличие от старых схем, она не опирается только на заранее заданные параметры. Следовательно, вероятность успешного поражения цели заметно возрастает.
Цифровой вычислитель рассчитывает идеальный момент
Полученная информация обрабатывается вычислителем на базе программируемой логической интегральной схемы. Далее электроника анализирует временной интервал между доплеровскими засечками. После этого система определяет скорость ракеты и рассчитывает необходимый угол встречи с объектом.
Затем вычислитель определяет задержку срабатывания радиовзрывателя с точностью до микросекунд. Благодаря этому подрыв происходит именно тогда, когда цель оказывается в наиболее выгодном положении относительно боевой части ракеты. В результате эффективность поражения значительно повышается.
Особенно важно это при борьбе с современными беспилотниками. Такие аппараты способны активно маневрировать и резко менять направление полёта. Поэтому точный расчёт момента подрыва становится одним из ключевых факторов успешного перехвата.
Ответ на новую угрозу
Разработчики сообщают, что технология успешно прошла этап компьютерного моделирования. При этом полученные результаты подтвердили возможность значительного повышения эффективности поражения маневренных целей. Следовательно, система показала высокий потенциал ещё на этапе испытаний.
Сегодня рост числа беспилотников заставляет конструкторов постоянно совершенствовать средства противовоздушной обороны. Даже небольшое увеличение точности радиовзрывателя может существенно повысить вероятность успешного перехвата. Поэтому подобные разработки становятся особенно востребованными.
Новая разработка НПП «Импульс» показывает, что советское инженерное наследие остаётся прочной основой для создания современных оборонных технологий. При этом цифровые возможности позволяют вывести старые идеи на новый уровень. В итоге объединение опыта прошлого и технологий настоящего помогает формировать эффективный ответ на вызовы современной воздушной войны.
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