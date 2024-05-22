Глава СПЧ при Президенте России: в нашей стране надо запретить никабы, а ребенку, не знающему русский, не место в школе

Об этом не говорят Стоит отметить, что глава Совета по правам человека при Президенте России был, наверное, одним из первых политиков высокого уровня в нашей стране, кто заговорил об опасности для нашей страны массовой нелегальной миграции и создания этнических анклавов на территории нашей страны.