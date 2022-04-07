«Я пришел сюда тренировать». Рик Карлайл опроверг слухи о переходе во фронт-офис «Индианы»

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл опроверг слухи о том, что он собирается перейти во фронт-офис клуба.

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