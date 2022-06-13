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День Святого Духа 13.06.2022. Престольный праздник.

День Святого Духа 13.06.2022. Престольный праздник.

На пятидесятый день после Воскресения Христова Богородица и апостолы собрались в Сионской горнице, чтобы отпраздновать иудейский праздник Пятидесятницы.

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