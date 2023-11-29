CD Projekt RED опубликовала первое видео из серии роликов Архивы Найт-Сити CD Projekt RED...

CD Projekt RED опубликовала первое видео из серии роликов Архивы Найт-СитиCD Projekt RED задумала углубиться в лор Cyberpunk 2077 в документальной серии видеороликов “Архивы Найт-Сити”, рассказывающей историю города-государства Найт-Сити, в котором происходит действие игры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)