Александр Новиков обязал подрядчиков исправить недочеты до конца апреля

Глава города выявил недоработки, которые стали заметны с наступлением весны, при воскресном обходе облагороженных в прошлом году смоленских территорий Мэр Александр Новиков установил представителям подрядных организаций срок исправления недочётов в рамках гарантийных обязательств на объектах благоустройства в Смоленске – до 30 апреля этого года, а также определил задачи по грядущим работам.