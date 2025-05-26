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В Орле стоимость обеда для малоимущих составит 140 рублей

В Орле стоимость обеда для малоимущих составит 140 рублей

Мэрия Орла потратит 1,5 млн рублей на обеды для малоимущих. Управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла объявило закупку на поиск подрядчика, который займётся предоставлением натуральной помощи в виде горячих обедов малоимущим орловцам.

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