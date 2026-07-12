МИД РФ ответил на вопрос о возможности нападения России на НАТО

Российская сторона остается открытой к диалогу, но исключительно при учете принципа неделимости безопасности и взаимном принятии интересов сторон Россия открыта для переговоров с НАТО, но эти переговоры должны основываться на принципе неделимости безопасности, заявил в беседе с РИА Новости Владислав Масленников, руководитель департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России.