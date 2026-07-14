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Климатический сдвиг в России: синоптики предупреждают об экстремальных аномалиях до конца июля

Климатический сдвиг в России: синоптики предупреждают об экстремальных аномалиях до конца июля

Россию накрывает череда масштабных климатических аномалий. То, что еще недавно казалось обычным летом с кратковременными грозами, превращается в жесткое испытание для инфраструктуры и сельского хозяйства.

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