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Иран заявил о готовности поддержать Гренландию в борьбе с агрессией США

Иран заявил о готовности поддержать Гренландию в борьбе с агрессией США

Иран выразил готовность помочь Гренландии, Канаде, Мексике и Панаме в борьбе с агрессией США. / Источник: © Global Look Press/Iranian Army Office/Keystone Press Agency«Так же как мы всегда были готовы поддержать другие страны, Иран готов оказать помощь Канаде, Мексике, Панаме и Гренландии в борьбе с агрессией и терроризмом США», — появилось 8 января сообщение в аккаунте вооруженных сил Ирана в соцсети X (бывший Twitter).

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