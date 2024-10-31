Опубликованы кадры с места взрыва газа в пятиэтажном доме в Черкесске

Утром 31 октября в многоквартирном доме произошёл взрыв газа. В сети появились кадры с места ЧП.В городе Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика) в четверг, 31 октября, произошёл взрыв в пятиэтажном доме на улице Лободина.