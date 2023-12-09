Обратный отсчёт начался: 14 декабря M**a запустит Threads в странах ЕС 14 декабря об...

Обратный отсчёт начался: 14 декабря M**a запустит Threads в странах ЕС14 декабря обещает стать знаковой датой для европейских пользователей социальных сетей, когда M**a представит Threads — свою новую социальную сеть, завоевавшую популярность в США и Великобритании.